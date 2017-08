Procon atendeu 98 consumidores em bairros de Campo Grande em ações no fim de semana

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), participou de três mobilizações no último sábado (19.8) realizadas com o objetivo de levar serviços às comunidades de bairros de Campo Grande. No total, 98 consumidores foram atendidos no fim de semana para registro de reclamações e orientações.

A maior delas foi a 2ª Ação Cidadania de 2017, promovida pelo Sesi em parceria com a TV Morena, no campo de futebol localizado na rua Jabituna, no bairro Moreninha 3. No local, o Procon-MS realizou atendimento ao público para solução de conflitos de relação de consumo, como abertura de reclamações referentes à telefonia, bancos, cartões, companhias de energia e água, entre outras. Foram registrados 51 atendimentos, destes, 26 resultaram em reclamações formalizadas.

Moradores da região do bairro Indubrasil também foram atendidos pelo Procon no fim de semana na segunda edição do projeto “Parceiros da Cidadania”, criado com a finalidade de prestar atendimento para população, com entretenimento, saúde e orientação. O evento foi realizado das 8h às 12h, na Associação de Moradores da Vila Manoel Secco Thomé, localizada na avenida Principal – s/n, ao lado do Posto Policial. O Procon realizou oito orientações sobre direitos do consumidor.

No bairro Monte Castelo, a ação foi uma parceria com o programa Vale Renda do Governo do Estado. O atendimento foi na EE Maestro Frederico Liebermann, das 8h às 12h. O projeto Ações Socioeducativas Vale Renda se propõe a levar serviços gratuitos, lazer e apresentações culturais à população. Nesta ação, o Procon-MS realizou 25 orientações e 14 encaminhamentos para atendimento posterior na sede do órgão, no centro de Campo Grande, e para a unidade do Shopping Bosque dos Ipês.

Como registrar uma reclamação

O escritório móvel do “Procon na Rua” que oferece atendimento nessas ações é equipado para realizar o mesmo atendimento realizado na sua sede. O Procon-MS salienta que para formalizar a reclamação, o consumidor precisa apresentar documento de identificação pessoal com foto, original e cópia, e documentos que comprovem a relação de consumo como contratos, faturas, boletos etc.

De segunda a sexta-feira, o atendimento ao público é realizado na rua 13 de Junho, 930, no Centro de Campo Grande, das 7h às 19h. O telefone de contato é o (67) 3316-9800. O Procon conta ainda com o número 151, por meio do qual os consumidores podem esclarecer dúvidas que envolvam relações de consumo e denunciar demora fila de banco, produtos vencidos, ausência de preços na vitrine e outras situações que demandam fiscalização.

Texto e fotos: Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS)

Veja Também

Comentários