Procon alerta para recall de veículos de várias marcas

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), alerta os consumidores para campanhas de chamamento de recall de veículos distribuídos em Mato Grosso do Sul das marcas Ford Fusion, Renault Sandero e Duster e Peugeot, modelos 308 e 408 e Citroën C4 Lounge 2.0 Flex.

Ford Fusion, modelos 2013 a 2016 – cinto de segurança

A campanha abrange mais de 20 mil automóveis distribuídos no Brasil, dos quais 271 em Mato Grosso do Sul, por problemas no cinto de segurança. O recall será feito em duas etapas. A primeira, que começou no dia 20 de janeiro, trata-se da divulgação dos riscos associados ao mau funcionamento do componente. A segunda etapa será o chamamento para aplicação de revestimento isolante de proteção do mecanismo dos cintos de segurança dianteiros, quando houver disponibilidade dos componentes para reparo. Informações: Centro de Atendimento Ford (CAF) pelo telefone 0800 703 3673 ou pelo site.

Renault Sandero e Duster – airbag do motorista

A Renault do Brasil Ltda realiza recall de veículos Sandero e Duster, por problemas no airbag do motorista. A campanha teve início no dia 26 de janeiro e abrange 3.820 veículos, 29 distribuídos em Mato Grosso do Sul. A Renault informa que uma parte do processo de produção não foi realizada e por este motivo quando necessário o acionamento do sistema, a bolsa do airbag não inflará por não haver gás suficiente. Os proprietários estão sendo convocados para levar os veículos para a verificação do sistema nas concessionárias. Informações: 0800 055 5615 e no site.

Peugeot, modelos 308 e 408, Citroën C4 Lounge 2.0 Flex – riscos de vazamento de combustível no compartimento do motor

A campanha da Peugeot Citroën do Brasil Ltda, que começou no dia 3 de fevereiro, alcança, no total, 42.104 veículos distribuídos no Brasil. Conforme o fabricante, foi verificada uma fissura na tubulação de alimentação de combustível, com possibilidade de incêndio no compartimento do motor. A Peugeot informa que caso o consumidor não encaminhe o veículo a uma das concessionárias no prazo de um ano após o lançamento da campanha, será inserida no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CLRV) informação sobre a pendência de realização da campanha de recall. Informações: no site da empresa ou no (SAC) pelo telefone 0800 703 24 24, ligação gratuita, das 8 às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Chassis convocados

Ford – veículos fabricados de 05/10/2012 a 17/02/2016: Fusion, modelos 2013 a 2016: chassi de DR135710 a DR352208, para os modelos 2013; ER116002 a ER188359, para os modelos 2014; FR100025 a FR186937, para os modelos 2015; e GR334547, para os modelos 2016;

Renault – veículos fabricados de 07/05/2014 a 23/06/2014: Sandero: chassis de EJ347159 a EJ396614 Duster: FJ355167 a FJ401184 e GJ928087 a GJ989889

Peugeot – veículos fabricados de 28/06/2011 a 01/04/2015 modelo 308: CG029023 a FG025539

25/06/2010 a 20/05/2015 modelo 408: BG001818 a FG028603

26/04/2012 a 21/05/2015 Citroën C4 Lounge 2.0 Flex: DG502398 a FG527591

O Procon alerta que para proteger a saúde e a segurança do consumidor o recall deve ser realizado pelo fornecedor quando for constatado um produto danificado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita.

