Procon alerta para recall de veículo por risco de falha no airbag e cinto de segurança

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), alerta para campanha de chamamento de recall da marca BMW, modelo 740i, devido à possibilidade de falha no sensor de airbag dianteiro e nos tensores do cinto de segurança.

A campanha da BMW abrange um veículo comercializado no Brasil, no estado de Santa Catarina, com data de fabricação em 26 de março de 2009 e numeração de chassi CY32462. O recall é devido à possibilidade de falha no sensor de airbag dianteiro e nos tensores do cinto de segurança, o que pode gerar a não ativação do airbag em caso de colisão.

Mais informações podem ser obtidas junto à BMW, por meio do serviço de atendimento ao cliente BMW, exclusivo para recall, 0800 019 7097. O atendimento é feito de segunda-feira até sexta-feira, das 8 às 19 horas.

Orientações do Procon/MS

Para proteger a saúde e a segurança do consumidor o recall deve ser realizado pelo fornecedor quando for constatado um produto danificado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita.

Keyla Tormena – Assessoria de Comunicação da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

