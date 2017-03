Procon alerta para recall de impressoras industriais

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), alerta para campanha de chamamento de recall de impressoras industriais da marca Zebra Technologies Corporation devido a defeito no conector da fonte de energia, o que pode acarretar incêndio.

O recall abrange impressoras modelos G-Series (GK420D/T, GX420D/T, GX430D/T), GT Series (GT800, GT810, GT820, GT830), ZP455, HC100, P1XX Series (P100, P110, P120) e ZXP3. Segundo informações da Zebra, a campanha de chamamento abrange 6.076 fontes de energia, importadas, produzidas no período de 1º de outubro de 2010 a 31 de dezembro de 2011, comercializadas entre 1º de julho de 2010 e 30 de julho de 2012, e colocadas no mercado de consumo, com identificação de código/data entre os intervalos 1039XX e 1052XX e 1101XX e 1152XX.

Segundo o fabricante, as conclusões preliminares da análise metalúrgica identificaram material fosfórico retardante de chamas no conector de fonte de alimentação como provável fonte dos incidentes relatados. A empresa informou ciência da ocorrência de 10 acidentes relacionados a esse defeito fora do Brasil.

Informações podem ser obtidas junto à Zebra, por meio do e-mail [email protected] ou pelo site www.zebra.com/power-supply-recall.

Para proteger a saúde e a segurança do consumidor o recall deve ser realizado pelo fornecedor quando for constatado um produto danificado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita, salienta a superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor, Rosimeire Cecília da Costa.

Keyla Tormena – Assessoria de Comunicação da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

