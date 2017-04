Procon alerta para recall de baterias de notebooks

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), alerta os consumidores para o recall de baterias de notebooks da marca HP por riscos de explosão.

A campanha de chamamento da HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda., iniciada em 1º de fevereiro deste ano, abrange baterias de diferentes modelos de notebooks em razão da possibilidade de superaquecimento, com risco de incêndios e queimaduras.

As baterias que deverão ser substituídas são de modelo R1865OA, cujo código CT é iniciado pelos caracteres 6CGFQ, 6DEMA, 6CGFK, 6EBVA, 6CZMB, 6DEMH, 6BZLU e 6DGAL, de notebooks específicos HP, Compaq, HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario e HP Pavilion. Os equipamentos foram vendidos entre março de 2013 e outubro de 2016, ou comercializados como acessórios ou partes avulsas ou, ainda, fornecidas como substitutas por meio do suporte.

Em novembro de 2016, a HP já havia anunciado um recall de baterias de sua linha de notebooks que abrangia apenas notebooks comprados entre 2013 a 2015. Essa campanha trata-se de uma expansão, informada como procedimento mundial.

Para informações, os consumidores podem entrar em contato com a HP pelo 0800 709 7751. Até mesmo quem já trocou a bateria deve conferir o dispositivo. A recomendação, caso a bateria esteja entre as afetadas, é retirá-la do notebook e entrar em contato com a HP.

O Procon alerta que para proteger a saúde e a segurança do consumidor o recall deve ser realizado pelo fornecedor quando for constatado um produto danificado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita.

