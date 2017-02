Procon alerta consumidores para recall em automóveis modelos Linea e Punto

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), alerta os consumidores de Mato Grosso do Sul para a campanha de chamamento de proprietários de veículos Linea e Punto, da marca Fiat Chrysler, modelos 2009 a 2012, para inspeção e substituição do eixo traseiro. A campanha abrange 985 automóveis distribuídos no Estado.

A campanha teve início no dia 26 de janeiro e abrange 113 mil automóveis fabricados em Betim (MG), de janeiro de 2009 a junho de 2011, colocados no mercado de consumo, com numeração de chassi, não sequencial, de 9BD11056991505203 a 9BD11056CC1542284, para os veículos Linea; e 9BD11812191065435 a 9BD118181C1165352, para os veículos Punto.

Segundo a FCA – Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda, foi identificada eventual existência de microtrinca, em alguns casos, trinca na borda da travessa do eixo traseiro dos veículos afetados, o que pode possibilitar ruído excessivo, desalinhamento do volante e potencial dificuldade no desenvolvimento da velocidade desejada pelo condutor, e, em alguns casos, contato do pneu com a proteção plástica da carroceria. O fabricante informa que nem todas as peças produzidas nesse período estão necessariamente desconformes.

O agendamento para providenciar gratuitamente a inspeção e, se necessária, a substituição do eixo traseiro dever ser feito nas concessionárias da Rede Fiat. Os consumidores podem obter informações na Central de Serviços ao Cliente Fiat, pelo telefone 0800 707 1000, ou pelo site www.fiat.com.br.

Para proteger a saúde e a segurança do consumidor o recall deve ser realizado pelo fornecedor quando for constatado um produto danificado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita.

