Processo Seletivo Simplificado recebe inscrições

Campo Grande (MS) – O Processo Seletivo Simplificado – SAD/Sedhast/2017 destina-se a recrutar e selecionar profissionais para as funções especificadas no quadro do presente edital, para prestação de serviços, por tempo determinado, nas unidades das Residências Inclusivas de Campo Grande e extensão, Dourados e Três Lagoas, bem como de acordo com o previsto no inciso IX do Art. 2º da Lei n. 4.135, de 15 de dezembro de 2011.

Este Processo Seletivo terá como entidade responsável pela operacionalização da seleção, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), conforme previsto em seu Regulamento de Contratação de Pessoal.

O Processo Seletivo Simplificado envolverá as seguintes etapas:

a) Inscrição;

b) Avaliação curricular;

c) Entrevista pessoal.

A publicação completa pode ser conferida no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 9.524, a partir da página 4.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)