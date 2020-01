Processo seletivo que oferece 15 vagas para professor substituto abre hoje período de inscrições

A inscrições é gratuita - Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre nesta terça (28) as inscrições de processo seletivo com 15 vagas para professor substituto. Há vagas em diversas áreas nos campi em Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas. Os salários variam de R$ 2,2 mil a R$ 5,8 mil, a depender da carga horária e titulação.

Confira a lista de vagas: Contabilidade de Custos/Auditoria Contábil/Entidades sem fins lucrativos (1); Ciências Biológicas/Morfologia/Biologia Celular e Embriologia (1); Física (1); Enfermagem Fundamental (1); Linguística, Letras e Artes – Pintura (1); Engenharia I/Engenharia Civil (1); Clínica Médica/Otorrinolaringologia (1); Odontologia/Clínica Odontológica/Materiais Odontológicos (1); Educação Física(1);Ciências Sociais Aplicadas/Ciências Contábeis (1); Filosofia (1); Bioquímica (1); Linguística, Letras e Artes/Teoria Literária (1); Enfermagem/Interdisciplinar (1) e Ciências Exatas e da Terra/Ciência da Computação (1).

A inscrição é gratuita e deve ser feita na Secretaria da Unidade de Administração Setorial, entre esta terça (28) e a sexta-feira (31). A seleção é composta pelas fases de prova escrita, prova didática e prova de títulos.