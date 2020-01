Processo Seletivo para Professores: Gabarito é divulgado em edição extra do Diário Oficial

Além de listar opções assertivas das 30 questões aplicadas na prova deste domingo, também são estabelecidos na publicação os prazos para interposição de recurso, que passa a contar a partir das 13h desta segunda-feira (20) até às 17h de terça-feira (21). - (Foto: Divulgação)

As Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização e de Estado de Educação (SED) publicaram hoje (20.01), em edição extra do Diário Oficial, o gabarito oficial preliminar da prova escrita objetiva do Processo Seletivo Simplificado que visa a formação do Banco Reserva para a contratação de professores temporários que atuarão nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE).

Além de listar opções assertivas das 30 questões aplicadas na prova deste domingo, também são estabelecidos na publicação os prazos para interposição de recurso, que passa a contar a partir das 13h desta segunda-feira (20) até às 17h de terça-feira (21).

De acordo com a publicação, os recursos devem ser interpostos exclusivamente no site http://fundacaofapems.org.br/, na Área do Candidato, realizados por questão e também devem ser fundamentados com as razões que justifiquem sua revisão.

Confira a edição extra do Diário Oficial aqui.