Processo seletivo para contratação de pessoal para manutenção em cemitérios começa amanhã

A Prefeitura de Campo Grande abre Processo Seletivo Simplificado do Programa de Contratação Temporária, de seis meses, com 19 vagas, para profissionais na área de administrador de cemitério, encarregado de cemitério, pedreiro e coveiro. As informações estão publicadas em Edital no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), edição da última sexta-feira (22.09). As inscrições começam nesta segunda-feira (25.09).

De acordo com o edital, as inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura www.campogrande.ms.gov.br , no período das 10 horas do dia 25/9/2017 às 16 horas do dia 26/9/2017. No edital estão os detalhes sobre os procedimentos a ser seguidos pelo interessado e as atribuições para os cargos.

A classificação geral acontecerá a partir da soma dos pontos obtidos pelo candidato na prova de títulos. A relação com os candidatos classificados no Processo Seletivo objeto deste Edital será publicada no Diogrande (disponível para download no sítio eletrônico: http://www.capital.ms.gov.br/seges/processo-seletivo-seges-e-semadur ) e será afixado nos murais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), localizado no prédio da Central de Atendimento ao Cidadão ( Rua Marechal. Rondon, n. 2.655).

O Edital informa, ainda, que o candidato poderá recorrer nos dois úteis a contar da data de publicação do Edital, quanto à pontuação da Prova de Títulos.

Contratação

A contratação seguirá requisitos básicos exigidos entre eles: ter sido aprovado no presente processo seletivo; ser brasileiro nato ou naturalizado; idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino e ter aptidão física e mental.

Sobre o processo seletivo

O presente processo seletivo simplificado destina-se à seleção de pessoal para contratação temporária, em caráter excepcional, de conformidade com a Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, por prazo determinado

Mais detalhes no Diogrande – edição 5,010 de setembro de 2017 – http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande

Veja Também

Comentários