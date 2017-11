Processo seletivo do Governo do Estado é prorrogado em Dourados

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), prorrogou até o dia 17 de novembro as inscrições para o processo seletivo simplificado que contratará prestadores de serviço no município de Dourados.

O objetivo é recrutar e selecionar profissionais para as vagas de coordenador (1), psicólogo (1), assistente social (1), terapeuta ocupacional (1), cuidador (20), auxiliar de cuidador (20) e motorista (2).

A entrega da documentação deverá ser feita pessoalmente na Casa do Trabalhador/Funtrab, que fica na avenida Weimar Gonçalves Torres, 1680-B, Centro de Dourados.

Na quinta-feira (16.11), a entrega ocorrerá das 8h às 16h. Na sexta-feira (17.11) a documentação será recebida das 8h às 11h.

Os profissionais que passarem pelo processo seletivo deverão ser contratados por tempo determinado para prestação de serviço nas unidades das Residências Inclusivas. Após a inscrição, os candidatos passarão pelas etapas de avaliação curricular e entrevista.

As inscrições também prosseguem até o dia 17 de novembro para vagas em Três Lagoas, onde há oportunidades para as mesmas funções ofertadas em Dourados.

Mais informações constam do edital, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Fernanda França – Assessoria Vice-Governadoria

Foto: Edemir Rodrigues