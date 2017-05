Procedimentos estéticos que noivas não devem fazer próximo ao grande dia

O dia do casamento é considerado um dos momentos mais especiais da vida para quem sonha com a ocasião. Em virtude de maio, mês conhecido como o das noivas, o dermatologista Gilvan Alves, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, elenca alguns pontos que devem ser observados para garantir a pele perfeita no momento de subir ao altar.

Um ano de antecedência

Segundo o médico, o ideal é começar os tratamentos estéticos com um ano de antecedência. “Temos algumas toxinas que podem durar até seis meses, como o botox. Para evitar qualquer resultado surpresa é importante que o procedimento seja feito bem antes da data prevista do casório”, explica Gilvan, do Grupo Aepit.

A primeira vista, iniciar os tratamentos tantos meses antes do casamento pode parecer exagero, mas é altamente recomendado para que a pele apresente melhores resultados. Após a consulta dermatológica o médico é capaz de diagnosticar os tratamentos indicados para cada paciente. “Os cremes de uso diário, por exemplo, apresentam resultado apenas de três a seis meses após o início do uso”, reforça.

Tratamentos de última hora

Mas também existe saída para as noivas que deixaram os cuidados com o rosto para cima da hora: preenchimento, tratamentos com laser como a luz pulsada, o peeling e o ulthera, para flacidez. “Mesmo esses procedimentos que podem ser feitos em apenas uma sessão, devem ser realizados com no mínimo 15 dias de antecedência, para evitar complicações e a pele ter tempo de se recuperar”, enfatiza o médico.

De acordo com Gilvan, este tempo de recuperação é fundamental e pode evitar transtornos. “Não se deve iniciar nada agressivo na pele da noiva quando faltar poucos dias para o casamento. Ainda mais arriscar em procedimentos que ela nunca fez, pode ser que ela não goste e o resultado não seja reversível a tempo”, conta.

Teste prévio da maquiagem

“Esta é uma data muito importante para a mulher e tudo deve estar perfeito. Para não ter surpresas que comprometam a aparência, a maquiagem do grande dia deve ser testada no mínimo uma semana antes”, orienta Gilvan.

Fazer uma prévia da maquiagem pode evitar ou antecipar alguma reação alérgica aos produtos. Os sintomas mais comuns em caso de alergia são coceira ou inchaço. “Por isso é importante testar. A noiva deve observar três coisas fundamentais: o profissional, a qualidade dos produtos e se gostou dos tons escolhidos da maquiagem”, considera.

