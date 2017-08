Problema bancário dificulta pagamento da Seleta: saiba como receber

Por conta de problema técnico de informática da agência bancária, trabalhadores da Seleta que prestavam serviços para a prefeitura não conseguiram receber nesta segunda-feira (14). Apenas 40, dos mais de 900 trabalhadores, fizeram o saque.

Diante do problema, o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, se reuniu com representantes do banco responsável e encontrou uma saída. Os trabalhadores deverão se dirigir a uma agência bancária, a partir das 11 horas, munidos de documento com foto, para realizar o saque na boca do caixa.

Outro problema

Pedro Pedrossian Neto esclarece que a Justiça havia determinado que tanto os salários dos trabalhadores da Omep, quanto da Seleta fossem pagos até a última sexta-feira (11). Contudo, como a Seleta não passou o arquivo com os nomes dos trabalhadores para o banco gerar o pagamento, foi necessário fazer a listagem.

“A determinação judicial foi que nos pagássemos na sexta-feira. Na sexta conseguimos pagar todo mundo da OMEP. No caso da Seleta, conseguimos pagar as pessoas que tinham conta corrente. Já quem tinha conta-salário, como a conta fica vinculada ao CNPJ da empresa e a decisão judicial proibiu que depositássemos na conta deles”, explica.

Diretora-financeira da Sefin, Tânia Bazo, explica que o caminho foi aliar forças com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e com o banco Bradesco para gerar um arquivo com o nome de todos os trabalhadores que tinham direito a receber.

“Fizemos uma força-tarefa com a Agetec e com o Bradesco. O banco só libera o dinheiro por meio de arquivo, e como a Seleta não nos deu esse arquivo a Agetec foi lá e gerou um. Foram feitos vários testes até conseguir um formato que caísse na conta das pessoas”, detalhou.

Rescisões

Segundo Pedro Pedrossian Neto, as rescisões começam a cair na conta dos trabalhadores no dia 22 de agosto. As primeiras rescisões serão pagas às mulheres grávidas e as de menor valor – até R$ 5 mil.

