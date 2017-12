Problema bancário atrasa pagamento de 650 servidores; Banco garantiu que sai hoje

- Divulgação

Um problema no arquivo eletrônico bancário atrasou o pagamento de 650 servidores da Prefeitura de Campo Grande. O erro técnico aconteceu, principalmente, nas contas de antigos correntistas do Banco HSBC, que era responsável pela folha de pagamento antes de ser vendido para o Bradesco.

A Prefeitura ficou sabendo do problema no sábado e tem cobrado o banco para que o pagamento seja efetuado. Hoje, o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, recebeu a informação de que no período da tarde o dinheiro será depositado na conta dos servidores.