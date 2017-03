Pró-reitora da UEMS participa de Seminário sobre a Avaliação da Pós-graduação Brasileira na Capes

Campo Grande (MS) – A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Luciana Ferreira da Silva, participou do Seminário “A Avaliação da Pós-graduação Brasileira”, como vice-coordenadora da regional Centro-Oeste do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-graduação, na sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em Brasília.

Participaram do evento 52 pró-reitores de instituições de todo o Brasil, além de 17, dos 49 membros do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Na abertura, o presidente da CAPES, Abilio Baeta Neves, destacou a importância do encontro. “É uma reunião inédita, na qual conseguimos juntar pró-reitores e membros do CTC. A intenção é que hoje sejam postas incompreensões e comentários, de forma a ser construído um relacionamento que nos leve a uma avaliação amplamente compreendida, seja nas áreas do conhecimento, seja dentro das universidades. É importante criar espaços para a melhoria da comunicação, de modo a tornar mais transparente as ações referentes à avaliação da pós-graduação.”

De acordo com a Pró-reitora da UEMS, foram discutidas diversas questões importantes. Dentre elas, que a partir de 2017, a Diretoria de Programas e Bolsas vai realizar cálculo mensal do número de discentes de cada PPG para a manutenção das concessões aos Programas, consultado na Sucupira. Assim, é indispensável a atualização contínua desses dados na plataforma, para evitar prejuízos em bolsas e custeio. Além de enfatizar da necessidade de que os PPGs incluam, no relatório de 2016, uma síntese do realizado no quadriênio, para que a Comissão Quadrienal possa entender o que houve com cada curso durante o período.

Sobre o contexto atual de contingenciamentos, a Diretoria de Avaliação informou que todos os Coordenadores de Área estão sensíveis ao momento por que passa o país e levarão em conta as justificativas que os Programas apresentarem sobre o não cumprimento de metas previamente estabelecidas, em especial as de internacionalização, que se mostram mais dependentes da captação de recursos. A Diretora de Relações Internacionais (DRI) da Capes também esteve brevemente na reunião e informou que já detectaram queda na produção internacional brasileira recente.

Confira o relato das discussões em anexo.

Eduarda Rosa/ Comunicação UEMS

Veja Também

Comentários