Principe saudita investigado por corrupção é solto após 3 meses

O príncipe da Arábia Saudita, Alwaleed bin Talal, foi liberado da prisão após cerca de três detido em um hotel de luxo, como parte de uma mega operação anticorrupção no reino, segundo três assessores do príncipe.

O príncipe teria sido liberado neste sábado do Hotel Ritz-Carlton, em Riad, aonde estava mantido preso desde 4 de novembro. Segundo os assessores, não ficou claro se houve algum acordo financeiro ou documento de liberação que o príncipe poderia ter aceitado para ser solto.

O príncipe Alwaleed é presidente da Kingdom Holding Company, que tem investimentos no Twitter, Lyft, Apple e outras grandes companhias.

Ele havia sido preso em novembro, juntamente com outros 10 príncipes sauditas e dezenas de executivos do país, todos suspeitos de corrupção. Fonte: Associated Press.