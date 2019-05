Príncipe Harry ganha roupa de bebê em primeiro dia de trabalho como pai

O príncipe Harry recebeu uma roupa de bebê para seu filho, Archie Harrison, como presente da princesa Margriet da Holanda nesta quinta-feira, 9. O gesto foi feito no primeiro dia de trabalho dele após o nascimento do bebê, Harry assinou o marco de um ano até a edição de 2020 do Invictus Games, evento que ele fundou para veteranos militares lesionados.

Harry, duque de Sussex, disse que "não tinha ideia" se seu filho estaria presente no evento esportivo - mas, agora, o bebê tem um macacão com a logo do Invictus Games estampado. O recém-nascido "vai vesti-lo", afirmou o príncipe, provocando aplausos do público.

Harry e Meghan Markle, anunciaram na quarta-feira, dia 8, o nome completo do filho: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O menino é o sétimo na linha de sucessão à coroa britânica. Nas redes sociais, internautas associaram o nome do bebê a um personagem de Riverdale e começaram a cogitar se o casal é fã da série.

A viagem do príncipe à Holanda foi seu primeiro compromisso público desde que apareceu em frente às câmeras na segunda-feira, 6, para anunciar o nascimento do primeiro filho, que foi apresentado ao mundo dois dias depois.

A primeira edição do Invictus Games ocorreu em Londres, em 2014, sob inspiração do serviço militar prestado por Harry - que completou duas missões no Afeganistão.