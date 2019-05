Príncipe Charles ganha urso de pelúcia do presidente da Alemanha

O príncipe Charles, em visita à Alemanha com sua mulher Camila, ganhou um urso de pelúcia do presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, nesta terça-feira, 7. O gesto foi uma forma de parabenizá-lo pelo nascimento de mais um neto, filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, que nasceu na segunda-feira, 6.

A duquesa de Cornualha também recebeu um presente para o neto acompanhado de um balão azul em que se lê "baby boy".

A chegada de Charles a Berlim ocorreu um dia após o nascimento do primeiro filho de Megan e príncipe Harry. O menino, que ainda não teve o nome divulgado, foi apresentado ao mundo nesta quarta-feira, 8.

Na ocasião da visita, o pai de Harry disse que está feliz por se tornar avô mais uma vez. Ele já tem George, Charlotte e Louis como netos, todos filhos de Kate Middleton e do príncipe William.

Charles também comentou que está ansioso para ver o menino nos próximos dias, quando tudo estiver mais calmo. O monarca, de 70 anos, viajará para Leipzig nesta quarta-feira e para Munique na quinta-feira, 9. (Com agências internacionais).