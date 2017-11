Príncipe afirma que míssil lançado na Arábia Saudita foi agressão do Irã

O príncipe real da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, declarou que o míssil balístico lançado no país por rebeldes xiitas do Iêmen no último final de semana "foi uma agressão militar direta do regime do Irã e pode ser considerada um ato de guerra".

A agência de notícias estatal saudita divulgou a informação nesta terça-feira em uma matéria sobre uma ligação telefônica entre Salman e o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson.

Enquanto isso, os rebeldes do Iêmen ameaçaram aumentar as tensões com a Arábia Saudita e também os Emirados Árabes Unidos, tendo como alvos os portos e aeroportos dos dois países. Fonte: Associated Press.