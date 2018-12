Principal reservatório de água do DF atinge o volume máximo

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pela primeira vez em 2 anos e 8 meses, a Barragem do Descoberto, que abastece mais de 60% do Distrito Federal (DF), atingiu hoje (27) seu nível máximo do seu volume útil. A última vez que isso ocorreu foi em 9 de abril de 2016, quando foi o racionamento de água no DF. As informações são da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa).

Em junho, o Distrito Federal completou 513 dias de racionamento, período que foi suspenso. A Adasa recomenda a manutenção das práticas de consumo racional da água e os esforços da sociedade, incluindo agricultores e setores produtivos para retomar a produção de água a partir de 2015, disponibilizando à população mais 1.750 L/s.

No ano passado, neste mesmo período, a partir de novembro o Descoberto viveu seu pior ano desde o início da série histórica em 1987, segundo a Adasa. Em 7 de novembro, atingiu 5,3% do seu volume útil – o mais baixo já registrado.

Nos últimos dias, a chuva tem sido constante no Distrito Federal colaborando para que a Barragem do Descoberto registre índices melhores do que o registrado em 2017. Desde o dia 19, o volume de água no reservatório se mantém acima de 60%.