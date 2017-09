Principais ruas do centro da Capital serão interditadas nesta quarta-feira para Desfile da Independência

A interdição de ruas no centro de Campo Grande tem início às 16h.

Campo Grande (MS) – Os motoristas e condutores de veículos que utilizam as vias do centro de Campo Grande para locomoção precisam ficar atentos nesta quarta-feira (6.9). Isso porque, devido ao desfile cívico militar da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro, a interdição na avenida Afonso Pena (sentido bairro-centro), entre a avenida Calógeras e a rua 13 de Maio, começa a partir das 16h devido à montagem do palco.

De acordo com a organização, a interdição das demais ruas adjacentes deve ocorrer somente no final da noite. O fechamento das vias deve-se à montagem das estruturas e à demarcação da concentração de militares e estudantes que participarão do desfile cívico-militar.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), alguns pontos de ônibus da avenida Afonso Pena e da praça Ary Coelho serão trocados de lugar, bem como algumas linhas dos circulares terão alteração.

Os agentes de trânsito alertam que as faixas de estacionamento também serão interditadas, por isso, devem ser desocupadas até às 16h. A segunda fase da interdição será às 19h com o fechamento do trecho da rua 14 de Julho (entre 15 de Novembro e Dom Aquino), onde serão montadas as arquibancadas.

Na quinta-feira (7.9) pela manhã, estarão bloqueadas as vias transversais: Antônio Maria Coelho, Maracaju, Cândido Mariano, Dom Aquino e Barão do Rio Branco, no trecho entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa, a partir da avenida Calógeras até a rua 13 de Maio. Nesses locais, as instituições se concentrarão antes do desfile.

Organizado pelo Governo do Estado, em parceria com o Comando Militar do Oeste (CMO), Prefeitura de Campo Grande e Base Aérea, o desfile terá militares das Forças Armadas (Exército, Aeronáutica e Marinha), integrantes da Segurança Pública do Estado (Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros), além de alunos de escolas públicas e privadas se apresentando na rua 14 de Julho.

