Principais rodovias de SP têm trânsito intenso e congestionamentos neste sábado

As rodovias que saem da capital com destino ao interior e litoral do Estado de São Paulo têm trânsito intenso, com congestionamentos em algumas vias, neste sábado (25), segundo as principais concessionárias que as operam. De acordo com a Ecovias, o motorista encontra congestionamento na Imigrantes no sentido litoral, do km 21 ao km 32, e lentidão do km 40 ao km 43, devido ao excesso de veículos. A Anchieta tem congestionamento do km 23 ao km 33, sentido litoral, por conta do excesso de veículos.

Há ainda lentidão na Cônego Domênico Rangoni, do km 255 ao km 248. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, a lentidão vai do km 278 ao km 292, sentido Praia Grande. "Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) estão com boas condições de tráfego. O tempo está bom e a visibilidade é boa", informa a Ecovias.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação Descida (7X3). A descida ao litoral é realizada pelas pistas sul e norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Já a subida, é feita só pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

A Ecovias informa ainda que desde as 0h de quinta-feira (23), quando se iniciou a contagem do feriado, mais de 241 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da Capital Paulista, a concessionária registrou a passagem de 94 mil veículos.

Segundo a CCR AutoBAn, o tráfego está lento na Anhanguera, no sentido que vai da capital para o interior. O movimento é intenso do km 16 ao km 26 e também do km 50 ao km 61. A Bandeirantes, no mesmo sentido, está congestionada na região de Jundiaí (SP) e o fluxo é lento em vários trechos.

A Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, afirma que o tráfego é lento do km 37 ao km 51 (entre Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes), sentido interior. As rodovias Carvalho Pinto e rodovia Hélio Smidt e o trecho da rodovia dos Tamoios sob concessão da Ecopistas - entre o km 4,5 e o km 11,5 (região de São José dos Campos) têm tráfego normal. O motorista deve ter cuidado já que o tempo está encoberto ao longo do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

