Primeiro workshop das Pousadas Pantaneiras acontece em Bonito na próxima semana

Campo Grande (MS) – Com o intuito de incentivar parcerias e gerar negócios entre agências de viagens de Bonito e atrativos pantaneiros, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e em parceria com o Sebrae, realiza o 1º Workshop das Pousadas Pantaneiras. O evento está marcado para às 19h, desta segunda-feira (27.11), no Sebrae de Bonito.

Cerca de 20 empreendimentos como pousadas pantaneiras, cruzeiros de ecoturismo e atrativos pantaneiros farão uma breve apresentação sobre características e contatos, salientando seus diferenciais e particularidades, para agências e operadoras de Bonito. A ideia é buscar a diversificação e promoção dos destinos turísticos e a consolidação da “Rota Pantanal-Bonito”, gerando assim maior fluxo turístico entre os municípios que compõem as regiões.

Para a gerente de mercado da Fundtur, Karla Cavalcanti, esta ação é para fortalecer parcerias entre atrativos do Pantanal e agências e operadoras de Bonito. “A estratégia da Fundação de Turismo é estimular a comercialização entre os destinos, pois vemos uma grande oportunidade para os próprios turistas conhecerem dois dos maiores destinos de ecoturismo do Brasil. Mas é importante que os empresários mantenham esse contato, que mantenham as parcerias, para que a ação gere resultados para ambos”, ressalta.

Na oportunidade serão lançadas as atualizações das pousadas pantaneiras neste site. Haverá ainda um momento de network e troca de informações entre os participantes, durante um coquetel. A participação das agências e operadoras pode ser confirmada até esta sexta-feira (24.11) pelo e-mail eventospd@fundtur.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 3318.7651.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS)

Foto: Mário Hada