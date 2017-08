Primeiro passo para devolver a Corumbá a representativide política já foi dado, diz prefeito

O prefeito Ruiter Cunha de Oliveira (PSDB) defendeu a união, o amplo debate de ideias e o engajamento dos poderes Executivo e Legislativo para que Corumbá recupere a representatividade política que a região precisa e vinha sustentando desde o início do século passado.

O primeiro passo foi dado nesta sexta-feira, 11, segundo o prefeito, com a realização do Pacto por Corumbá, promovido pela Câmara Municipal, onde a maioria dos vereadores forma uma base de sustentação da administração do tucano.



“Esse é o primeiro passo dado e também o mais importante. Essa discussão tinha que começar por essa Casa, que é sim a Casa do Povo”, reforçou Ruiter. O objetivo principal do evento foi iniciar uma ampla articulação para que a cidade possa eleger, em 2018, representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.



Consenso na disputa



O prefeito de Corumbá acrescentou ainda que outros setores da sociedade precisam ser envolvidos nesse processo de amadurecimento político. “Temos que entender que, se quisermos desenvolvimento, crescimento e uma cidade melhor, precisamos ter representatividade em Campo Grande e, porque não, em Brasília”, enfatizou.



Ruiter destacou também que os interesses da região, do povo corumbaense e ladarense, devem prevalecer mesmo diante da disputa Estadual. “Se tiverem duas forças disputando o Governo do Estado, admitindo que essas duas forças terão representantes aqui (na Câmara) e no Executivo, que a gente possa diferenciar isso, esquecer essa disputa em cima e acordar em baixo”.



O chefe do Executivo colocou-se à disposição para auxiliar nesse entendimento. “Se há um candidato forte da situação e se houver outro candidato com condição de ganhar e que esteja em outra condição política, também podemos ajudar esse outro candidato da oposição. Quero me colocar à disposição pra isso, para construir esse processo”, concluiu Ruiter.



Vereadores apoiam



Presidente do Legislativo Municipal, o vereador Evander Vendramini lembrou que nas eleições de 2014, Corumbá teve 12 candidatos a deputado estadual e nenhum foi eleito. O atual prefeito, Ruiter Cunha de Oliveira, o atual vice-prefeito, Marcelo Iunes, foram os mais votados da região e ficaram como suplentes de suas coligações.



“Além da grande quantidade de candidatos, 35% dos votos de Corumbá foram pra candidatos de fora. Então precisamos criar condições da cidade ter representantes na Assembleia”, afirmou. Todos os 15 vereadores participaram do evento.



Os vereadores Domingos Albaneze, Roberto Façanha, Luciano Costa, Manoel Rodrigues, Irailton Oliveira Santana, o Baianinho, Francisco Vianna, o Chicão, Tadeu Vieira, e André Fernandes, o André da Farmácia, usaram a palavra e defenderam o Pacto por Corumbá.



Veja Também

Comentários