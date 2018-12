Primeiro-ministro da Romênia apoiará ingresso da Sérvia na União Europeia

O primeiro-ministro da Romênia, Viorica Dancila, afirmou neste sábado que seu país apoia a oferta da Sérvia para fazer parte da União Europeia. A declaração foi dada durante encontro com líderes da Bulgária, Grécia e Sérvia, realizado na capital sérvia, Belgrado. Dos quatro países, apenas a Sérvia ainda não integra o bloco. A Romênia assume a presidência da União Europeia no dia 1º de janeiro, por seis meses.

"A Romênia está apoiando o caminho da Sérvia rumo à Europa", disse Dancila, acrescentando que convidou o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, a visitar Bucareste, a fim de ajudar a "aumentar a visibilidade" do país. "Todos nós temos de nos envolver no apoio à Sérvia", continuou Dancila. "Devemos dar continuidade ao apoio adequado aos países dos Bálcãs Ocidentais."

Vucic disse que alcançou acordo para formar uma comissão que vai preparar uma oferta conjunta com o objetivo de sediar o Campeonato Europeu de futebol em 2028 ou a Copa do Mundo da Fifa em 2030. Fonte: Associated Press.