Na primeira sexta-feira 13 do ano, confira filmes sobre o tema

Não quebrar espelho, evitar passar por baixo de escada e, o mais temido de todos, encontrar com um gato preto. Essas são algumas das superstições de quem acredita que a Sexta-feira 13 possa trazer algum tipo de azar.

Muita gente já deve ter se perguntado de onde surgiu a crença da Sexta-feira 13. A história começou a ganhar capítulos, em 1907, depois de uma publicação do livro chamado Sexta-feira 13, publicado pelo corretor de ações Thomas Lawson. Essa foi a inspiração para a mitologia em torno da data.

A obra conta a história sombria de um corretor de Wall Street, que manipulava o valor de ações para se vingar de seus inimigos, deixando-os na miséria. Das duas datas marcadas para este ano, esta é a primeira Sexta-feira 13 do ano, com outra marcada para outubro.

Se você é supersticioso e acha que 2016 foi um ano de acontecimentos inesperados, o ano de 2017 já começa com a famosa sexta-feira 13, data relacionada a inúmeras crendices, e que surge apenas em meses iniciados no domingo.

Mesmo com a grande diversidade de crenças, há quem não acredite na data como um dia de azar. Na numerologia, o número 4, resultante da soma de 1+3 (13), está diretamente ligado à força e prosperidade.

Já o número 13 está relacionado às transformações da vida, internas e externas, representando os recomeços. Os indianos por exemplo, ligam o número 13 à prosperidade, como uma espécie de amuleto da sorte.

Ah, sexta-feira, o que poderia ser melhor? Hora de relaxar, mandar as obrigações para escanteio e comemorar o fato de que o final de semana já está entre nós!

Normalmente isso é uma ocasião festiva por si só, mas quando a sexta cai justamente num dia 13. Bom, aí temos a deixa perfeita para preparar aquele baldão de pipoca e organizar uma maratona de terror de primeira!

Se você está precisando de inspiração para curtir o melhor que o gênero tem a oferecer nesta Sexta-Feira 13, preparamos uma seleção de clássicos do horror, se tiver coragem de assistir!

Confira 13 sugestões de filmes clássicos para curtir nesta sexta-feira 13:

1. O Silêncio dos Inocentes (1991)

Tem gente que come pipoca, e tem gente que come… bem, vamos apenas dizer que não são os hábitos alimentares mais saudáveis do mundo. Aqui, Anthony Hopkins imortaliza Hannibal Lecter, nosso canibal favorito!

2. A Morte do Demônio (1981)

A obra-prima de Sam Raimi envelheceu magistralmente e não mostra qualquer sinal de idade. Aproveite o embalo, assista as sequências e corra atrás da novíssima série Ash vs Evil Dead. Hail to the king, baby!

3. O Chamado (2002)

Lembra quando um monte de filmes de terror japoneses começaram a ser adaptados para o cinema ocidental? Agradeça à Samara por isso (e por passar a pensar duas vezes antes de atender o telefone).

4. Brinquedo Assassino 2 (1990)

Pode admitir, você já teve um monte de pesadelos com o Chucky. Está tudo bem, a gente também! O melhor capítulo da saga capricha no humor negro e mantem aquele gostinho delicioso de nostalgia.

5. REC (2007)

Há muitos falsos documentários por aí, mas poucos foram tão efetivos e inovadores quanto essa joia do cinema espanhol. Se você curtir o estilo “câmera tremida em primeira pessoa”, também vale a pena dar uma olhada em Cloverfield (2008), do diretor J.J. Abrams.

6. O Segredo da Cabana

Cansado de todos aqueles estereótipos e adolescentes burros de praxe em todo filme de terror? Então dê uma chance a esse longa deliciosamente repleto de metalinguagem. O roteiro espertíssimo de Joss Whedon dá uma revigorada bem bacana no gênero!

7. Seven – Os Sete Crimes Capitais (1995)

Brad Pitt e Morgan Freeman vivem uma das duplas mais legais do cinema de suspense enquanto investigam uma série de crimes progressivamente mais chocantes inspirados nos sete pecados capitais. O maior pecado de todos, no entanto, seria deixar esse filme passar batido.

8. O Nevoeiro (2007)

Favor não confundir com o péssimo A Névoa (2005). A excelente direção de Frank Darabont faz a audiência ficar na ponta da cadeira enquanto descobre, ao lado de Thomas Jane, o que diabos Stephen King escondeu do outro lado do nevoeiro.

9. Carrie – A Estranha

Parece que dava para fazer uma lista inteira só com adaptações de Stephen King! Mas, se você for ficar com apenas uma, curta o primeiro grande sucesso do escritor, a prova de que poucas coisas são mais aterrorizantes que a adolescência…

10. O Sexto Sentido (1999)

É verdade que M. Night Shyamalan nunca conseguiu repetir o sucesso desse primeiro filme, mas há uma boa razão para que esse suspense aterrador e imprevisível o tenha levado aos holofotes. Se você viveu dentro de uma caverna, assista antes que alguém te dê um spoiler do chocante final!

11. Menina Má.com (2005)

É fácil lembrar da Ellen Page como a fofa Juno, a esperta Ariadne, a mutante Kitty Pride ou até a protagonista do game Beyond: Two Souls. Difícil é assistir as torturas que ela elabora para seu vizinho pedófilo nesse suspense de tirar o fôlego…

12. A Noite dos Mortos Vivos (1990)

Se você é fã de The Walking Dead e da moda de zumbis, deve muito a George A. Romero, o mestre do gênero. Infelizmente a versão original de 1968 não está no catálogo da Netflix, mas o remake de 1990 ainda consegue divertir bastante!

13. Psicose

Nenhuma lista estaria completa sem o mestre Hitchcock, não é mesmo? Esse clássico absoluto do cinema ajudou várias gerações a descobrirem a magia e encantamento dos assassinos slasher!

