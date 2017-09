Na próxima quarta-feira, dia 27 de setembro, às 8h30, a doutora em Direito Administrativo Cristiana Fortini falará sobre Parceria Público - Privada (PPP) durante o primeiro encontro do projeto "Diálogos de Inovação", em Campo Grande (MS). A palestra terá como tema as modalidades de contratos de concessão para as parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, regulamentadas por lei no Brasil e que figuram como uma alternativa para resolver o déficit de infraestrutura que afeta o crescimento da produção industrial e por consequência a economia do país. Dialogar sobre as oportunidades geradas por essas iniciativas às indústrias, entender como funcionam e conhecer exemplos exitosos, propiciará a oportunidade de compreensão sobre como podem ser utilizadas em prol do desenvolvimento baseado na inovação.

A advogada Cristiana Fortini é presidente da Comissão de PPPs da OAB/MG, doutora em Direito pela UFMG, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) e professora da graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da UFMG.

Projeto Diálogos de Inovação

Para conhecer as necessidades da indústria sul-mato-grossense por meio da opinião do próprio empresariado, a FIEMS e o SENAI promovem o projeto ‘Diálogos de Inovação’, uma série de oito encontros que reunirá empresários da indústria e demais convidados que tratarão assuntos de alto impacto para elaboração do plano de desenvolvimento das indústrias com base na inovação tecnológica.

Cada tópico será conduzido por um especialista de notório saber, numa palestra de vinte minutos, seguida de um diálogo de quarenta minutos com empresários. Outros convidados poderão participar online.

Como resultado dos encontros será criado o painel “MS Indústria para o Futuro”, que aponta os caminhos da inovação a partir da ótica do setor.

Os próximos temas serão: Cidades Inteligentes (05/10), Internet das Coisas (10/10), Nanotecnologia (24/10), Educação (07/11), Comportamento Coletivo (22/11) e Desenvolvimento Local e as Indústrias(28/11).

Palestra PPPs

Data e horário: 27 de setembro (quarta-feira), às 8h30

Local: Sede da OAB/MS - Avenida Mato Grosso, 4.682

Informações e inscrições: www.dialogosdeinovacao.com.br



