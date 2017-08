Primeiro Encontro de Grêmios Estudantis vai discutir o Protagonismo Juvenil

Pela primeira vez na história da Rede Estadual de Ensino, Mato Grosso do Sul vai reunir neste dia 11 de agosto – data em que se comemora o dia do estudante – representantes dos grêmios estudantis de todos os municípios.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, o dia será marcado por ensinamentos e troca de experiências.

Maria Cecília lembra que o objetivo do encontro é fortalecer a atuação dos Grêmios Estudantis nas unidades escolares para o fomento do protagonismo juvenil, por meio de um canal no processo de gestão democrática, onde os estudantes garantem a oportunidade de exercitar a cidadania e contribuir na melhoria da educação.

Para quem não sabe essas agremiações tem papel fundamental na defesa dos interesses individuais e coletivos, pois representa a voz dos estudantes nas escolas.

O encontro está marcado para esta sexta-feira, às 8h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

