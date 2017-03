Primeiro encontro de empreendedorismo para servidores acontece nesta terça

A palestra “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”, proferida pelo consultor André Macieira (da Elo Group) será realizada amanhã (14), das 9h às 11h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo – em Campo Grande. Esta é a primeira vez que o evento vem a Mato Grosso do Sul. Com formato inovador, a ação tem como objetivo despertar o potencial empreendedor dos servidores públicos e desenvolver as competências necessárias para transformação pessoal e profissional.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), MS Competitivo e Elo Group, a iniciativa conta ainda com a participação interinstitucional dos demais poderes (Legislativo e Judiciário), Prefeitura Municipal de Campo Grande, Assomasul, instituições públicas de ensino como IFMS, UFMS E UEMS.

Desde 2015 o governo de Mato Grosso do Sul tem promovido palestras que se tornaram conversas abertas, francas e diretas com os servidores, nas quais foram apresentados conceitos de gestão e de eficiência, métodos de construção de planejamentos de longo prazo e de enfrentamento de situações de crise e principalmente de integração entre as secretarias e suas diversas especialidades.

A ideia deste encontro vem do aprendizado de consultores de uma Escola de Empreendedorismo em Governo de que a transformação só ocorre de verdade quando alguém – um empreendedor público – coloca seus talentos e energias para construir uma mudança junto aos colegas.

Sobre o palestrante

Andre Macieira é mestre em Engenharia de Produção pela COPPE-UFRJ; Sócio-fundador da ELO Group, empresa de consultoria e tecnologia com atuação nas principais capitais brasileiras; sócio-fundador da Innvent, grupo especializado no desenvolvimento e investimento em start-ups de tecnologia. Atuou como professor de gestão estratégica, gestão de riscos e gestão de processos em cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro e São Paulo; organizador do Seminário Internacional de BPM. Publicou como autor ou co-autor três livros nacionais e dois livros internacionais além de diversos artigos sobre estes assuntos em congressos nacionais e internacionais.

Serviço: 1º Encontro “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”

Dia: 14 de março (terça-feira)

Horário: 9h às 11h

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, Auditório Manoel de Barros, Parque dos Poderes. Campo Grande/MS.

