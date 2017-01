Céu nublado e pancadas de chuva estão previstas para este primeiro dia do ano de 2017. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima para este domingo será de 36ºC em Mato Grosso do Sul. Já a partir do período vespertino são esperadas fortes pancadas de chuva.

Em Campo Grande, o calor chega a 31ºC neste domingo. O tempo oscila de nublado a parcialmente nublado, com chuva e trovoadas isoladas.

Veja Também

Comentários