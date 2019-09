Primeiro dia de Rock in Rio gera 34 toneladas de lixo

Um balanço realizado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), estatal vinculada à prefeitura carioca, aponta que foram recolhidas 34 toneladas de lixo no primeiro dia do festival Rock in Rio. Deste total, 31 toneladas foram retiradas do interior da Cidade do Rock e o restante na área externa do local do evento.

Os resíduos recicláveis, que somam quase 13 das 34 toneladas de lixo, estão sendo destinados às cooperativas de catadores credenciadas ela Comlurb nas centrais de triagem nos bairros de Irajá e Bangu. É a segunda edição que a estatal municipal é contratada pela produção do Rock in Rio para executar o serviço de limpeza. Foram disponibilizados 1.143 garis.

A Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses do município (Subvisa) também divulgou relatório dos seus trabalhos no primeiro dia evento. Foram realizadas 65 fiscalizações e quatro estabelecimentos terminaram multados. Uma das autuações foi por alimento sem procedência identificada, que resultou no descarte de 10 quilos de pães.

Outras duas irregularidades apuradas dizem respeito a falta de ponto de água e ausência de lavatório para os trabalhadores. A quarta multa foi aplicada em um restaurante que tinha funcionários que não passaram pelo curso gratuito de capacitação de higiene para manipulação de alimentos, como exige a legislação municipal. A Subvisa informou que o número de infrações foi inferior ao do primeiro dia do último Rock in Rio, ocorrido em 2017, mas não deu detalhes de quantos estabelecimentos foram autuados na ocasião.

Shows

Os shows do primeiro dia do evento tiveram início com a cantora Lellê, ex-vocalista do Dream Team do Passinho, que se apresentou no Palco Sunset juntou com a portuguesa Blaya. Ambas fizeram uma homenagem à vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março de 2018. Um trecho de um dos últimos discursos que a parlamentar proferiu na Câmara Municipal do Rio foi reproduzido enquanto sua imagem foi colocada no telão.

O primeiro dia do Rock in Rio teve ainda um momento de emoção do rapper brasileiro Mano Brown que trouxe ao palco um ídolo: Bootsy Collins, ex-parceiro de James Brown e um dos principais nomes do funk e do soul norte-americano. O artista que fechou as apresentações foi Drake. Ele ainda protagonizou uma polêmica ao vetar a transmissão do seu show pelo canal Multishow, parceiro do evento. O assunto se tornou um dos mais comentados nas redes sociais, onde fãs manifestaram frustração com a decisão do rapper norte-americano.

O Rock in Rio prossegue até amanhã (29) e faz uma pausa, com a programação sendo novamente retomada entre 3 e 6 de outubro. O evento ocorre na Cidade do Rock que foi montada no Parque Olímpico, no bairro Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

São cerca de 250 shows. Sobem ao palco hoje (28) as bandas brasileiras Detonautas, Titãs, CPM22 e Raimundos, entre outras. Entre as atrações internacionais estão os grupos Whitesnake, Weezer e Foo Fighters (confira a programação ao final da matéria). Todas as atrações se encerram às 4h da manhã.

Os organizadores esperam um público de 100 mil pessoas por dia, totalizando 700 mil ao todo. De acordo com uma pesquisa divulgada nessa semana pelo Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro (Hotéis Rio), 78% dos quartos da rede hoteleira do Rio de Janeiro já estão ocupados para a primeira semana do Rock in Rio e 84% para a segunda semana.

* colaborou Raquel Júnia, repórter da Rádio Nacional no Rio de Janeiro

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE HOJE - 28/09 [SÁBADO]:

- Palco Mundo

18h00 | CPM 22 + Raimundos

20h10 | Tenacious D

22h20 | Weezer

00h10 | Foo Fighters

- Palco Sunset

15h30 | Ego Kill Talent

16h55 | Detonautas & Pavilhão 9

19h05 | Titãs convidam Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins

21h15 | Whitesnake

- New Dance Order

16h00 | Van Breda

17h00 | Kamala

19h00 | Barja

20h00 | Dubdogz

21h00 | KVSH

22h30 | Diego Miranda

00h00 | Kura

01h30 | Cic

02h30 | Nervo

- Espaço Favela

14h50 | Nós do Morro

16h00 | Setor Bronx

17h30 | Nós do Morro

18h40 | Batalha de Slam

20h10 | Orquestra Maré do Amanhã apresenta Rock Symphony

- Palco Supernova

15h30 | Bullet Bane

16h30 | Dona Cislene

17h30 | Ponto Nulo do Céu

18h30 | Maglore

19h30 | Vivendo do Ócio