Primeira turma do curso “Plano Plurianual – Teoria e Prática” capacitou 130 servidores e gestores públicos

O resultado alcançado ainda no primeiro semestre deste ano, com 3.434 inscritos, superou a marca de todo o ano de 2016 que foi de 3.159. A participação que tem despertado o interesse, inclusive, de representantes da sociedade civil que buscaram a capacitação nos diversos cursos, treinamentos e palestras oferecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Escola Superior de Controle Externo (ESCOEX), representa mais uma conquista para o Estado: servidores e gestores, cada vez mais preparados, para atuar no setor público.

Os números são expressivos e mostram que os investimentos em educação estão atraindo interessados em atualizar os conhecimentos sobre gestão pública. E ainda há o consenso entre os educadores e coordenadores da ESCOEX que a plataforma da Educação a Distância (EAD) contribuiu e muito para o crescimento do número de participantes.

Entre os diversos cursos e ações desenvolvidos pela Corte de Contas por meio da ESCOEX que contribuíram para que se pudesse chegar ao numero total de 3.434 capacitados ainda no primeiro semestre deste ano, está o curso “Protocolo Eletrônico de Documentos”, ministrado por Simone Aparecida Cabral de Amorim, chefe de serviço de protocolo do TCE-MS. O curso voltado somente para os jurisdicionados, contou com sete turmas nos seis primeiros meses de 2017 e reuniu 513 participantes.

Outro evento que também teve relevância na soma total de participantes foi o seminário “Tecendo o Desenvolvimento Regional”. No primeiro semestre o gestor público teve, à disposição, quatro edições realizadas nos municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Ponta Porã e Dourados que reuniu um público de 743 pessoas.

As quatro turmas do curso “Principais Alterações do Manual de Peças Obrigatórias e as Remessas Eletrônicas ou Físicas ao Tribunal de Contas”, ministrado também por Simone Aparecida Cabral de Amorim, chefe de serviço de protocolo do TCE-MS, também despertou expressivo público: reuniu um total de 471 jurisdicionados que participaram efetivamente da capacitação.

As duas edições do curso “Fiscalização e Controle de Atos de Pessoal pelo Sistema Informatizado de Controle dos Atos de Pessoal - SICAP”, ministrado também no primeiro semestre deste ano, registrou 202 participantes e foi direcionado aos servidores e aos jurisdicionados.

A primeira turma do curso “Plano Plurianual – Teoria e Prática”, que abordou sobre a elaboração do PPA capacitou 130 servidores e gestores públicos. As palestras e treinamentos foram ministradas pelos Auditores Público Externo do TCE-MT, José Marcelo Almeida Perez e Francisney Liberato Batista Siqueira.

Dentre as ações citadas que geraram o número de 2.059 participantes, somado aos 1.375 inscritos de outros cursos e diversas ações educacionais desenvolvidos pela ESCOEX no Tribunal de Contas, foi possível totalizar esse expressivo contingente de 3.434 servidores, jurisdicionados e gestores públicos que buscaram a capacitação para melhor administrar as contas públicas de seus respectivos municípios.

Todo esse trabalho é mais uma ação do papel preventivo, pedagógico, participativo e o resultado dos investimentos em modernização realizados pela atual gestão do TCE-MS que trabalha ao lado do bom gestor e do cidadão para a consolidação de um Estado cada vez mais desenvolvido na busca pela boa gestão do dinheiro público.

