Primeira semana da primavera terá temperatura elevada

A primeira semana da primavera, que começou neste sábado, 22, terá temperaturas elevadas e tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital paulista pode registrar máxima de 33°C nesta segunda-feira, 24, e a partir de quarta-feira, 26, a temperatura deve ficar mais amena.

De acordo com o Inmet, na quinta-feira, 27, uma frente fria passa pelo litoral de São Paulo e afeta a capital. O céu ficará parcialmente nublado com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas no decorrer da tarde.

A primavera vai até o dia 21 de dezembro, quando começa o verão. Segundo Fabiana Weikamp, meteorologista da Climatempo, este ano a primavera vai ser mais quente em comparação com o ano passado. "Vamos observar chuva irregular em São Paulo durante o mês de outubro, para depois entre o meio e o final da estação, a chuva ficar mais frequente com os temporais acontecendo por mais dias, na comparação com outubro", explica Weykamp.