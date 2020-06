Primeira segunda-feira do inverno terá mínima de 15°C e máxima de 34°C

O clima fica agradável e o vento segue moderado - (Foto: Mônica Alves)

A segunda-feira (22.6) segue com o predomínio de sol em meio a poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Conforme estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo será claro com névoa seca e alguns períodos de parcialmente nublado.

Segundo a climatologia, os termômetros devem registrar mínima de 15°C e máxima de 34°C, com tendência a estável. A umidade relativa do ar fica em estado de atenção neste dia, com variação entre 90% e 25%. Para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco e preservar a saúde, recomenda-se ingerir bastante água, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.

O clima fica agradável e o vento segue moderado. Confira no mapa a previsão do tempo para Campo Grande e algumas cidades do Estado.