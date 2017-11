Primeira rodada de negócios do segmento PET acontece em MS

A 1ª Rodada de Negócios do Showpet Brasil, que vai ocorrer no estacionamento da Feira Central, no dia 17 de novembro - Divulgação

O mercado PET sul-mato-grossense passa por uma grande expansão. Só em Campo Grande, a estimativa é que existam mais de 400 pet shops em operação. Ração, vacinas, banho e tosa são parte importante desse segmento, mas atualmente viraram commodity. Com a mudança no perfil da família brasileira, da qual destaca-se a opção de casais por não ter filhos, os pets adquirem um papel diferenciado. Daí floresce um novo mercado de produtos e serviços, tais como planos de saúde, salões de beleza, playgrounds e até cemitérios para os bichinhos. Tudo para aumentar o seu bem-estar.

A 1ª Rodada de Negócios do Showpet Brasil, que vai ocorrer no estacionamento da Feira Central, no dia 17 de novembro (sexta-feira), das 13h às 18h, vai botar fornecedores e compradores (pet shops) para negociar. O intuito é mostrar para os lojistas de Campo Grande as novidades do segmento.

A Sicredi Campo Grande participa dessa rodada, pois acredita no empreendimento local e desenvolve ações para fomentar a economia da cidade. “Temos produtos e serviços para atender o pequeno empresário, dando suporte para crescer e fazer novos negócios”, afirma Antônio Kurose, presidente da Sicredi Campo Grande.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.