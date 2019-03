Primeira noite do grupo especial no Sambódromo terá sete escolas

Sete agremiações abrem hoje à noite (3) a primeira noite das escolas de samba do grupo especial do carnaval carioca. A abertura ficará a cargo da Império Serrano, tradicional escola de Madureira, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, que deve entrar na avenida Marquês de Sapucaí às 21h15.

Com nove títulos no currículo, sendo o último deles em 1982, a verde e branco de Madureira levará para a avenida um enredo sobre os mistérios da vida. Como samba-enredo, em vez de apresentar uma composição original, a agremiação decidiu apostar na música “O que é? O que é?”, de Gonzaguinha.

Em seguida, a Marquês de Sapucaí abre espaço para a Unidos do Viradouro, escola de Niterói que tem um título (1997). A vermelho e branco entrará na avenida às 22h20 com um enredo sobre a imaginação e histórias infantis.

A terceira escola a desfilar é outra escola de fora da cidade do Rio, a Acadêmicos do Grande Rio, que entra na Passarela do Samba às 23h25 de hoje. Sem nunca ter sido campeã, a tricolor (verde, vermelho e branco) de Duque de Caxias acumula três vice-campeonatos (2006, 2007 e 2010). Neste ano, o enredo será sobre educação (ou a falta dela) e maus comportamentos.

Já na madrugada de segunda-feira (4), à 0h30, quem faz a festa é a Acadêmicos do Salgueiro. A vermelho e branco da Tijuca, que acumula nove títulos, sendo o último em 2009, homenageará a entidade Xangô, entidade cultuada pelas religiões de matriz africana no Brasil.

A atual campeã, Beija-Flor de Nilópolis, entra na avenida à 1h35. A azul e branco da Baixada Fluminense tentará seu décimo quinto título do grupo especial com uma auto-homenagem por seus 70 anos.

Às 2h40 é a vez da Imperatriz Leopoldinense, a verde e branco de Ramos, que acumula oito títulos, sendo o último em 2001. Neste ano, o enredo falará sobre o dinheiro e sua relação com o ser humano, de uma forma bem-humorada.

A tetracampeã Unidos da Tijuca (1936, 2010, 2012 e 2014) fecha o primeiro dia do grupo especial. Com previsão de início às 3h45, o desfile da amarelo e azul da Tijuca será uma homenagem ao pão, o alimento mais popular do mundo, segundo a agremiação.

São 36 jurados que avaliarão as escolas em nove quesitos: mestre-sala e porta-bandeira, bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias e comissão de frente. Cada quesito receberá uma nota de 9,0 a 10,0, com variações de uma casa decimal (ou seja, notas como 9,1 ou 9,8).

As duas últimas colocadas serão rebaixadas para o grupo de acesso, enquanto a campeã do grupo de acesso desfilará no grupo especial em 2020. As seis primeiras colocadas voltam a desfilar no sábado (9).

Para entender o desfile

Cada escola tem, no mínimo, 65 minutos, e, no máximo, 75 minutos, para desfilar; pelo menos 200 ritmistas na bateria; pelo menos 70 baianas; de cinco a seis alegorias; de dez a 15 pessoas na comissão de frente; máximo de 200 diretores; de 2.500 a 3.500 componentes.

A ordem dos desfiles de domingo : 21h15 - Império Serrano; entre 22h20 e 22h30 – Viradouro;

entre 23h25 e 23h45 - Grande Rio; entre 0h30 e 1h – Salgueiro; entre 1h35 e 2h15 – Beija-Flor; entre 2h40 e 3h30 - Imperatriz Leopoldinense e entre 3h45 e 4h45 - Unidos da Tijuca .



Fonte: Liga Independente das Escola de Samba (Liesa)