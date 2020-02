Primeira no Estado, academia ao ar livre para pessoa com deficiência tem vagas abertas

A academia ao ar livre preparada para pessoas com deficiência, instalada no Parque Ayrton Senna, está com vagas abertas - Foto: Divulgação

A academia ao ar livre preparada para pessoas com deficiência, instalada no Parque Ayrton Senna, está com vagas abertas. Voltada ao público adulto, a academia também será opção para jovens e idosos, além de ser mais uma atividade para prática esportiva do Projeto Futuro Paralímpico, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes.

A Coordenadora do Projeto, Yara Yule, contou que os participantes receberão orientação quanto aos exercícios e que o espaço será aberto à toda população. “A academia trouxe mais uma opção de atividade aos cadeirantes que buscam qualidade de vida e saúde. Vamos atender jovens a partir de 15 anos, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, com orientação profissional. Além disso, todos poderão usar também nos fins de semana e feriados, com as instruções na placa”, disse.

Para quem já participa do projeto, o sentimento agora é de ganho e novas conquistas. “Estou muito feliz. A academia é uma grande vitória para o público e quero utilizar para fortalecimento muscular. Além da nova pista de atletismo, que me trará também muitos benefícios, pois sou atleta há 35 anos”, contou José Alonso dos Santos, paraplégico por conta da doença poliomelite, que teve quando criança.

A academia possui equipamentos para fortalecimento muscular. Remada, rotação dupla vertical, máquina de tríceps e abdominal, voador dorsal, peitoral e supino são alguns dos aparelhos disponíveis.

A intenção da Prefeitura de Campo Grande é ampliar o número de academias, levando aos principais parques da cidade. “Vamos trabalhar para adquirir mais equipamentos para pessoas com deficiência e instalar em todos as regiões de Campo Grande”, disse.

Inscrições

As inscrições para participar da academia estão abertas e podem ser feitas no local da atividade. O Projeto Futuro Paralímpico também está com vagas abertas e já acontece no Parque Ayrton Senna, Centro Olímpico Vila Nasser e no Rádio Clube Campo, nas modalidades de atletismo, bocha, petra e futebol de 7.

Para quem quiser participar, a academia oferece orientação de professores capacitados durante toda a semana, das 7h às 11h e 13h às 17h. O núcleo do Parque Ayrton Senna conta também com as modalidades de atletismo e petra na segunda, quinta e sexta-feira, das 7h às 11 e das 13h às 17h. A bocha acontece terça e quarta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Na quarta-feira, tem bocha e atletismo das 7h às 11h. Na Vila Nasser, o atletismo e a petra acontecem na terça e quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.