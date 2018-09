Primeira-ministra da Nova Zelândia leva bebê para Assembleia da ONU

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, assistiu à cúpula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ao lado de sua filha de 3 meses, protagonizando uma imagem raramente vista naquela câmara. Jacinda, que deu à luz no mês de junho, chegou à reunião com a menina e pôde ser vista brincando com ela enquanto esperava sua vez de discursar.

Seu marido, Clarke Gayford, também estava presente e cuidou da criança enquanto que a primeira-ministra falava para outros líderes internacionais, que hoje lembraram o centenário do nascimento de Nelson Mandela com uma cúpula sobre a paz.

Ardern, de 38 anos, tornou-se este ano na segunda líder mundial a dar à luz durante o exercício do cargo, depois da paquistanesa Benazir Bhutto, em 1990.

A premiê neozelandesa voltou a trabalhar em agosto, após seis semanas de licença-maternidade e, como está amamentando, viajou para Nova York acompanhada de sua filha.



A trabalhista Jacinda Ardern assumiu o cargo em outubro do ano passado, depois de fechar um acordo de governo com os Verdes e um partido nacionalista após as eleições de setembro que encerraram nove anos de governo conservador.