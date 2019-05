Primeira-ministra britânica demite ministro da Defesa

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, demitiu hoje (1º) o ministro da Defesa, Gavin Williamson. Ele foi investigado pela divulgação não autorizada de informações sobre uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Williamson nega envolvimento no caso.

Numa carta endereçada a Williamson, May afirma que, diante do decorrer da investigação, não pode mais confiar no ministro. A premiê sugere que ele foi o responsável pelo vazamento à imprensa. Williamson nega qualquer envolvimento.

A investigação sobre o vazamento de informações foi aberta depois que jornais britânicos noticiaram que, em reunião secreta, o Conselho de Segurança Nacional – responsável por supervisionar as questões relacionadas com a Segurança Nacional, a coordenação de Inteligência e a estratégia de Defesa – havia concordado que a gigante chinesa Huawei participasse da instalação da rede 5G no Reino Unido.

Em 24 de abril, o jornal Daily Telegrapgh noticiou que o governo teria dado sinal verde, em reunião do conselho, para que a Huawei contribuísse para a instalação da rede 5G, apesar das advertências sobre as possíveis ameaças de segurança que isso poderia implicar. Segundo a reportagem, Williamson fazia parte do pequeno grupo de ministros cujos alertas sobre a companhia asiática foram desautorizados por May.

Risco de espionagem

Responsáveis pela segurança de vários países temem um potencial risco de espionagem com o uso de equipamento da Huawei nas redes de telecomunicações, devido à proximidade da empresa com Pequim. O governo britânico insiste que nenhuma posição foi tomada ainda sobre a gigante chinesa.

O vazamento ocorreu num momento que o governo enfrenta problemas por causa das turbulências nas negociações do Brexit, acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Vários ministros se posicionaram contra a premiê.

"A primeira-ministra agradece a todos os membros do Conselho de Segurança Nacional pela total cooperação e pela sinceridade durante a investigação e dá o assunto por encerrado", disse o porta-voz de May.

Williamson chegou ao ministério em novembro de 2017, assumindo o cargo no lugar de Michael Fallon, que renunciou devido a um caso de assédio sexual a uma jornalista. Ele será substituído pela atual secretária de Cooperação Internacional, Penny Mordaunt. Ela se torna assim a primeira mulher a liderar a pasta de Defesa do Reino Unido.

* Com informações da Deutsche Welle, agência pública de notícias da Alemanha