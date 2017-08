Primeira loja especializada em kits e lanches escolares chega a Dourados

Avançando com a expansão na região Centro-Oeste, a Snack Saudável - rede especializada em kits e lanches escolares – chega a Dourados, Mato Grosso do Sul, no próximo dia 21. Localizada a Rua Floriano Peixoto, 970 - Jardim América, a inauguração faz parte do plano de crescimento da marca pelo sistema de franquias, que prevê um total de 25 unidades até o final do ano.

A unidade oferecerá pacotes diários, mensais e trimestrais de lanches nutritivos, sucos naturais e frutas para crianças e adolescentes diretamente nas escolas da cidade, um pouco antes dos intervalos das aulas, facilitando assim a vida das famílias e a rotina alimentar dos clientes. Os kits serão preparados diariamente com alimentos frescos e saborosos, sem adição de conservantes ou corantes.

O cardápio da Snack Saudável valoriza os produtos de cada estação e aposta na variedade de itens para compor as merendas. Entre os diferenciais da marca está a linha de alimentos para intolerantes a glúten e lactose que são desenvolvidos com a supervisão de uma equipe de nutricionistas.

Segundo Larissa Souza dos Santos, diretora da empresa, a expectativa para a nova operação é bastante positiva. “A região é um dos pontos estratégicos para o crescimento da rede nos próximos meses. A economia local é forte e o município de Dourados possui muitas escolas com clientes em potencial. Apostamos na grande aceitação do público local logo nas primeiras semanas de funcionamento”, afirma.

A contratação dos pacotes pode ser realizada de forma prática e rápida por meio do messenger da página do Facebook ou até mesmo por mensagens de Whatsapp.

Serviço:

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 970 - Jardim América

Telefone: (67) 99815-0220

Site: http://snacksaudavel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/snacksaudaveldourados/

