Primeira frente fria do inverno chega a MS, e temperaturas variam entre 8°C e 29°C nesta sexta-feira

As regiões sul e sudoeste serão as áreas mais afetadas pelo frio. - (Foto: Mônica Alves)

Após diversos dias de temperaturas elevadas, o inverno enfim terá a primeira onda de frio neste fim de semana. Mato Grosso do Sul terá sexta-feira (26.6) de tempo instável. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes forte, nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado. Nas demais áreas, o tempo fica nublado com períodos de parcialmente nublado e pancadas de chuvas isoladas.

Os termômetros podem registrar mínima de 8°C e máxima de 29°C, com tendência a declínio. As regiões sul e sudoeste serão as áreas mais afetadas pelo frio. A ocorrência de chuvas em diversas regiões do Estado irá favorecer a umidade do ar que ficará elevada neste dia, com valores entre 40% e 95%.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições climáticas para Campo Grande e alguns municípios do Estado.