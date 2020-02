Primeira escola da zona rural é beneficiada com o parque de pneus feito em presídio da Capital

Ao todo, desde 2017, já foram entregues 15 parquinhos contemplando 5 mil alunos - Foto: Divulgação

Campo Grande (MS) – Parque de pneus feito por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande agora irá servir de estímulo ao aprendizado e para momentos de diversão de crianças que estudam na Escola Municipal José do Patrocínio, localizada na zona rural da Capital. A entrega, realizada no último dia 19, integra o projeto “Arte com Pneus”, desenvolvido pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Essa foi a primeira unidade escolar do campo a receber o projeto, representando o 16º parquinho entregue; agora as crianças poderão aprender brincando nas 11 peças de brinquedos, entre elas, novidades como o carrinho de Kart e a Aranha Pula Pula.

Representando a direção da Agepen, a diretora de Assistência Penitenciária, Elaine Arima Xavier Castro, destacou a importância de valorizar o projeto que promove a ressocialização dos detentos. “Hoje mais uma vez estamos aqui nessa parceria. Todo esse trabalho é feito com muito cuidado e carinho que reverte de forma muito positiva aos detentos. É um projeto inovador e muitos Estados querem copiar esta iniciativa porque ela é gratificante”, afirmou.

A primeira entrega do ano contemplou os 138 alunos da unidade que atende do grupo cinco ao 9º ano. Ao todo, desde 2017, já foram entregues 15 parquinhos contemplando 5 mil alunos. As peças têm diversas funções pedagógicas e atendem desde o desenvolvimento da coordenação motora até aprendizado de cores.



A aranha pula-pula é uma das novidades do parquinho de pneus feito pelos reeducandos

Conforme a diretora da escola, Milena Patrícia Saccuchi, a unidade estava com um parque desativado há mais de três anos e essa inauguração é essencial para a diversão lúdica das crianças. “É o que sempre almejamos, mesmo porque eles não têm acesso a parques nas praças e playgrounds como as crianças da zona urbana, então a escola poder atender as crianças com o parquinho é muito importante”, reforçou.

A mãe da pequena Laura, de 6 anos, fez questão de conhecer de perto a inauguração do parque e ficou feliz com o resultado. “Muito legal, é certeza de mais diversão para eles e aprendizado também”, disse Ana Beatriz Brito, que tem mais três sobrinhos que estudam na escola.

Além das novas peças, fazem parte do parquinho as tradicionais centopeia, quadriciclo, triciclo, girafa, circuito psicomotor, escalador, triângulo, balanço e duas floreiras. O objetivo do projeto também é minimizar o impacto ambiental, já que desde sua criação, foram retirados de circulação 7527 pneus.

A secretária Elza Fernandes disse que o projeto tem um alcance social relevante e vai além da proposta pedagógica. “Visitamos ano passado os detentos e mostramos a reação das crianças quando recebem o parquinho. É emocionante ver a satisfação deles. Também quero agradecer toda a equipe das nossas unidades que tem se empenhado para atender nossos alunos da melhor maneira”, destacou.

A iniciativa tem por objetivo oferecer mais opções de recreação e aprendizado aos alunos, já que as peças também são utilizadas para incrementar o conteúdo pedagógico das unidades, além de minimizar o impacto ambiental. O projeto foi idealizado e é coordenado pelo agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira e pelo técnico da Semed, Felipe Augusto da Costa.

A inauguração contou ainda com a presença do superintendente de Gestão Administrativa-Financeira e de Convênios, Walter Pereira, além de profissionais da escola, técnicos da Semed e comunidade escolar.

Em dezembro de 2017, a Escola Municipal José do Patrocínio também foi contemplada com brinquedos feitos em madeira e crochê por detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, por meio do projeto “Educação Lúdica com Brinquedos Pedagógicos”, realizado pela Agepen. Ao todo, foram entregues 40 brinquedos como carrinhos, bonecos, bolas e jogos educativos, para serem utilizados nas aulas e em momentos de brincadeiras no ambiente escolar.