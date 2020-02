Primeira edição do Programa Amcham de Capacitação Empresarial do ano acontece na próxima semana

Treinamento - Gestão de Conflitos e Inteligência Emocional - Foto: Divulgação/Assessoria

Na próxima terça-feira (11), a Amcham realizará em Campo Grande a primeira edição do Programa Amcham de Capacitação Empresarial do ano, com o tema Gestão de Conflitos e Inteligência Emocional.

Com grande foco em situações cotidianas do meio empresarial, ferramentas e aplicação para que gestores e colaboradores desenvolvam inteligência emocional e a habilidade de lidar com conflitos em suas empresas, de forma que estes sejam sempre construtivos para as organizações. Faça sua inscrição.

Confira a programação:

08H00 - Welcome Coffee

08H15 - Parte 1- Treinamento Clara Linhares | Diretora da RC - Consultoria e Treinamento Empresarial Ltda. Coordenadora Técnica do Programa de Especialização em Gestão de Pessoas da Fundação Dom Cabral (FDC).

12H00 - Intervalo para Almoço (Livre)

13H30 - Parte 2 - Treinamento Clara Linhares

17H30 - Encerramento

Serviço:

- Treinamento: Gestão de Conflitos e Inteligência Emocional - Ministrante: Clara Linhares – Coordenadora e Professora do Programa de Especialização em Gestão, Ênfase Pessoas, da Fundação Dom Cabral – FDC.

Data: 11 de Fevereiro de 2020 (08h00 até 17h30)

- Local: Novotel – Av. Mato Grosso, 5555.

- Carga Horária: 08 horas com certificação.

- Investimento: R$ 380,00 para sócios. | R$ 750,00 para não sócios.