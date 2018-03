Primeira-dama e vice-prefeita participam de Seminário em Brasília

O evento é um intercâmbio de experiências, estratégias e práticas de inovação social no âmbito das políticas públicas no Brasil e no exterior, com foco no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A presidente do comitê gestor do Fundo de Apoio a Comunidade (FAC) e primeira-dama, Tatiana Trad, e a vice-prefeita, Adriane Lopes, participam em Brasília do Seminário Internacional de Inovação Social em Políticas Públicas. O evento é um intercâmbio de experiências, estratégias e práticas de inovação social no âmbito das políticas públicas no Brasil e no exterior, com foco no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Presidente do Comitê Municipal da ODS em Campo Grande, Tatiana Trad avalia o evento como uma importante ferramenta. “Nós buscamos maneiras de tentar viabilizar ações que condizam com a Agenda 2030, e a troca de experiência tem sido muito importante, pois também vai nortear nosso trabalho”, completa.

O evento está dividido em três painéis, com os temas “Contextualizando a Inovação no Mundo e no Brasil”, “Tendências Globais da Inovação Social” e “Tendências Nacionais da Inovação Social”. Além disso, 3 mesas redondas debatem casos de Inovação Social nas Políticas Sociais, Inovação Social para Educação de Qualidade, Trabalho Decente e Crescimento Econômico Inclusivo e Inovação Social e Desenvolvimento Territoriais.

Todos os palestrantes, debatedores e coordenadores do Seminário são especialistas renomados do Brasil e de outros países, que apresentam casos relevantes de inovação social e tendências globais e nacionais.

O ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, ressaltou a necessidade de propostas e ideias que possam se transformar em ações e auxiliem no desenvolvimento de boas práticas governamentais.