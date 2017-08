Primeira Ação Cidadã 2017 comemora 5 mil atendimentos no Dom Antônio

A primeira edição da Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos, promovido pela prefeitura nesse fim de semana, comemora a marca de cinco mil atendimentos. A iniciativa aconteceu no bairro Dom Antônio Barbosa, com oferta de diversos serviços gratuitos, de modo a facilitar a vida dos cidadãos, além de proporcionar momentos de lazer e de brincadeiras em família.

A subsecretaria municipal de Direitos Humanos, responsável pelo evento, divulgou nesta segunda-feira (7) o balanço dos atendimentos. Confira:

Emha – renegociações, cadastramentos, atualização de cadastros e regularização de moradias: 502 atendimentos;

Funsat – 145 atendimentos, sendo 30 encaminhamentos para o mercado de trabalho;

SAS – 83 atendimentos entre inclusão ao Bolsa Família, alteração, inclusão e regularização do Cadastro Único, orientações sobre atendimento psicossocial, LOAS e NIS;

Sesde – 116 atendimentos, além da distribuição de material sobre ações preventivas ao uso de drogas;

Semu – 28 atendimentos voltados para mulheres;

Sesau – 207 atendimentos entre aferição de pressão arterial, glicemia, imunização e orientação sobre o combate a dengue;

Semed – 65 atendimentos, inclusive com atualização e cadastramentos na lista de espera de Ceinfs e Escolas Municipais;

Funesp – oferta das atividades esportivas durante todo o período da ação;

Semadur – formação do canteiro inicial da horta na escola, distribuição de 1,4 mil mudas (cebolinha, salsa, beterraba, quiabo e alface), além de orientação sobre o Habite-se e o IPTU;

Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos – 90 atendimentos por meio da Coordenadoria Geral de Ações de Defesa dos Direitos Humanos Violados.

Além dos atendimentos citados acima, a ação contou também com a participação das demais secretarias municipais como a Agetran, com o Clube do Setinha; a Subsecretaria Municipal da Juventude, que realizou curso de capacitação para 150 jovens; Procon Municipal, com atendimentos voltados para abertura de reclamações e procedimentos.

Em parceria com a prefeitura, o governo estadual marcou presença no evento com oferta de serviços como a emissão da 1ª via do RG (60 documentos), atendimentos da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e da Assistência Social e Trabalho. Os Correios também compareceram com a emissão de 126 documentos de CPF. Outro parceiro foi a Águas Guariroba que ofereceu no local a oportunidade para renegociação de débitos e regularização e inclusão na tarifa social.

Quem passou pela Ação Cidadã ainda conseguiu aproveitar para fazer o corte de cabelo, tratamentos estéticos e massagem, num total de 154 atendimentos. Já o Hospital de Câncer se fez presente com realização do primeiro atendimento e orientações sobre o combate ao câncer e agendamentos de mamografia. A Unigran promoveu 63 atividades lúdicas, com ações voltadas para o esporte, pintura e brincadeiras com as crianças.

Além de todos esses serviços houve também atividades culturais com a banda marcial da Mirim, apresentação de artistas do bairro e a dupla Bruno e Coppeti.

O subsecretário de Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior, destacou a necessidade da população em receber ações como esta. “Isso é muito importante. É a garantia de direitos para as famílias da nossa Capital. Significa que a prefeitura está mais perto da população”, finalizou.

Veja Também

Comentários