PRF terá Unidade Operacional ampliada e moderna em Sidrolândia

Policia Rodoviária Federal terá Unidade Operacional em Sidrolândia - Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, vencidos os trâmites legais, o processo de reforma e ampliação da Unidade Operacional de Sidrolândia foi homologado no último dia 5 de janeiro e teve o contrato assinado na quarta-feira (31) pela empresa vencedora pelo menor preço.

Localidade da UOP - A Unidade Operacional de Sidrolândia está localizada na BR-060, no km 416, e terá estrutura moderna com cobertura total sobre a rodovia, pátio e área policial adequadas para atividade operacional do órgão.

Área - O total da área reformada será de 212,66 m2 e a área ampliada de 167,25m2, perfazendo o total de 379,91 m2.

Valor - A União homologou e emitiu ordem de serviço para o menor valor do leilão: R$ 868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais); o valor estimado da obra era de R$ 1.110.859,93.

Prazo para início - A empresa contratada deverá iniciar os serviços em no máximo 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço, assinada na data de ontem (31 de janeiro), portanto até o dia 15 de fevereiro.

Prazo para entrega - A obra deverá ser entregue em no máximo 150 dias podendo ser antecipada.

Continuidade dos trabalhos – Não houve e não haverá interrupção dos trabalhos operacionais da Unidade Operacional da PRF em Sidrolândia. As fiscalizações e atendimentos ao longo da rodovia no município ocorrem normalmente e as equipes policiais ocupam como base de apoio, em caráter temporário um prédio próximo ao posto em reforma.