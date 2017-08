PRF resgata caminhoneiro e recupera carga roubada em estrada federal do Rio

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram a carga roubada de um caminhão e libertaram o motorista que foi feito refém em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio A ação ocorreu na madrugada de hoje (9), na altura do km 309 da Rodovia Niterói-Manilha, no município de São Gonçalo. De acordo com a PRF, quatro homens armados utilizando um carro particular renderam os funcionários da transportadora e levaram o caminhoneiro até a Favela do Salgueiro.

Na rodovia, os empregados da transportadora encontraram uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e informaram aos agentes do roubo da carga. Eles disseram que o caminhão tinha rastreador e que, pelo equipamento, foi possível verificar que o veículo estava fora da estrada, dentro da comunidade.

Os policiais foram ao local e verificaram que cerca de 10 criminosos estavam saqueando a carga de alimentos e autopeças. Com a chegada da equipe, os suspeitos fugiram, sem entrar em confronto com os agentes. O motorista foi resgatado ileso e a carga, avaliada em R$ 350 mil, quase toda recuperada. O caso foi registrado na delegacia de Neves, em São Gonçalo.

Operação Égide

A ação faz parte da Operação Égide, que teve início em julho, com a vinda de 380 homens da PRF de outros estados reforçar o policiamento nas estradas federais de acesso ao Rio. O objetivo principal é o combate ao roubo de cargas, além da repressão a outros crimes, como o tráfico de drogas.

Em julho último, as empresas de transporte de carga que trafegam pelas estradas do Rio ameaçaram paralisar o serviço de entregas no estado, tendo como consequência o desabastecimento no comércio, caso os roubos a caminhão não forem contidos. O pedido do reforço no policiamento pela PRF foi feito pelo governador Luiz Fernando Pezão ao presidente Michel Temer.





