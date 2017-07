PRF recupera carga roubada em trecho da Rodovia Presidente Dutra no Rio

Uma carga de produtos alimentícios avaliada em aproximadamente R$ 100 mil foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação em que também foram apreendidos dois adolescentes de 13 e 15, acusados pela prática de roubo do caminhão. O veículo foi apreendido na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na madrugada de hoje (31), altura da Pavuna, na chegada à cidade do Rio de Janeiro.

Essa ação faz parte da Operação Égide, de reforço no policiamento nas estradas federais de acesso ao Rio, que teve início neste mês, com o reforço de 380 homens da PRF que chegaram de outros estados para apoiar o combate ao roubo de cargas, além da repressão a outros crimes, como o tráfico de drogas.

O combate ao roubo de cargas também é um dos objetivos da Operação Segurança e Paz, iniciada sexta-feira (28), no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciada pelo presidente Michel Temer, que colocou nas rodovias estaduais e na capital do Rio cerca de 8.500 militares. Há duas semanas, transportadoras haviam ameaçado deixar de fazer entregas no estado, devido ao aumento dessa modalidade de roubo.

Roubo

O caminhão estava carregado com leite e cereal em pó da Danone e estava vindo de Poços de Caldas, Minas Gerais. As equipes da PRF receberam uma informação de que um caminhão havia sido roubado na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Logo depois, foi montado um cerco na rodovia e o caminhão localizado. Os policiais deram ordem para que o motorista parasse o veículo. Ele desobedeceu, tentando fugir, e houve troca de tiros entre um dos criminosos e os agentes. O motorista parou por ordem dos assaltantes, que se renderam imediatamente e o liberaram. Eles eram menores e já haviam sido apreendidos por roubo de carga e receptação.

Outra ação

Enquanto acontecia o cerco ao caminhão roubado da empresa alimentícia Danone, outras equipes da Polícia Rodoviária Federal abordaram na Rodovia Presidente Dutra um Ford Fiesta que foi utilizado como meio para assaltar a carreta anteriormente. O carro estava sendo conduzido por um homem de 41 anos. Após a fiscalização no carro, constatou-se que se tratava de um clone e possuía registro de roubo em dezembro de 2016. A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia.

Veja Também

Comentários