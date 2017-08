PRF prende suspeitos de roubo de carga no norte fluminense

Três homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeitos de roubar cargas, em uma abordagem na Rodovia Governador Mario Covas (BR-101), em Macaé, no norte do Rio de Janeiro. Um deles foi reconhecido por uma vítima que havia sido assaltada em Campos dos Goytacazes, município vizinho. A prisão aconteceu hoje (10) pela manhã. A ação faz parte da Operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.

Os suspeitos ocupavam um carro de cor branca, envolvido em outro assalto no dia anterior. Na altura de Macaé, a equipe da PRF localizou o veículo suspeito e deu ordem de parada. Havia três homens no interior do automóvel. Durante a revista, foi encontrado um revólver com os suspeitos. De acordo com ao setor de inteligência da PRF, os três homens são suspeitos de participação em uma quadrilha que rouba cargas no norte fluminense.

Um caminhoneiro, que havia sido roubado em Campos, foi levado até a unidade operacional da PRF, onde reconheceu um dos criminosos. Durante o assalto, enquanto era mantido refém, o motorista era ameaçado pelo homem, que fez uma ligação para outro comparsa oferecendo a carga. Como a carga não interessou à quadrilha, o caminhoneiro foi liberado. Os bandidos acabaram roubando somente o dinheiro do motorista.

