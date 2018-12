PRF prende motorista transportando 200 quilos de pasta base de cocaína

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na noite de sexta-feira (30), um carregamento de 200 quilos de pasta base de cocaína escondida no fundo falso de uma caminhonete, que abasteceria comunidades da capital fluminense. O flagrante foi feito na BR-393, em Barra do Piraí, sul do estado.



Equipes da PRF fiscalizavam veículos suspeitos quando abordaram o carro de transporte de passageiros, sem ninguém sendo transportado. Isso fez com que os policiais rodoviários desconfiassem do motorista, de 42 anos. Interrogado, ele não soube explicar direito o motivo da viagem e acabou entrando em contradição.



Em uma consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais verificaram que o motorista já tinha sido preso por tráfico de entorpecentes e sequestro.



Em uma revista mais detalhada, centenas de tabletes de pasta base de cocaína foram encontrados. O motorista acabou confessando que trazia a droga de São Paulo. Ele contou ainda que faria a entrega numa comunidade do Rio de Janeiro, mas não deu mais detalhes.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal encaminharam o motorista à sede da Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, centro do Rio. O motorista foi autuado por tráfico de entorpecentes e será encaminhado a um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.